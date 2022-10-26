Россия предложила провести переговоры о предотвращении гонки вооружений в космосе | 360°

Мир 26 октября 2022, 02:14 Россия предложила провести переговоры о предотвращении гонки вооружений в космосе Россия и ряд стран ООН выступили за переговоры о недопущении гонки вооружений в космосе

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Белоруссия, Венесуэла, Китай, КНДР, Никарагуа, Сирия и Россия готовы к переговорам по обязывающему инструменту о недопущении гонки вооружений в космосе. Об этом замглавы российской делегации Константин Воронцов заявил на заседании Первого комитета ГА ООН.

«Призываем все государства-члены ООН в кратчайшие сроки приступить к разработке такого инструмента в целях предотвращения гонки вооружений в целях сохранения космоса», — привело слова Воронцова РИА «Новости».

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В качестве основы для такой работы был предложен российско-китайский проект Договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов.

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Воронцов обратился к государствам с просьбой соблюдать гарантии размещения оружия в космосе, а также не изменять траекторию полета космических объектов других стран.

Россия также призывает не испытывать и не развертывать космическое оружие любых видов базирования для противоракетной обороны. По словам Константина Воронцова, в инициативе участвуют больше 30 государств.