Страны ШОС выступили за исключительно мирное использование космоса | 360°

Мир 16 сентября 2022, 14:37 Поделиться Telegram

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Viber Страны ШОС выступили за исключительно мирное использование космоса Страны-члены ШОС призвали сохранить космос свободным от оружия любого вида NASA

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Страны-члены Шанхайской организации сотрудничества призвали использовать космос только в мирных целях. Об этом говорилось в декларации по итогам саммита ШОС в Самарканде.

«Государства-члены ШОС выступают за сохранение космического пространства свободным от оружия любого вида и отмечают важное значение строгого соблюдения действующих правил, которые предусматривают исключительно мирное использование космоса», — процитировал ТАСС выдержки из документа.

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Участники саммита также заявили о необходимости заключить международный юридический документ, который обеспечит прозрачность в этой сфере, а также предоставит надежные гарантии предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве.

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Ранее лидеры государств ШОС подписали Самаркандскую декларацию. Она стала главным документом саммита. В частности в ней отметили, что никто не имеет права вмешиваться в дела других государств под предлогом борьбы с терроризмом.

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