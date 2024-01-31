Мир 31 января 2024, 10:31 МИД России увидел в «формуле мира» Зеленского ультиматум Министр Лавров: «формула Зеленского» стала ультиматумом России РИА «Новости»

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Коллективный Запад выставил предложенную киевским режимом «формулу мира» как единственный способ разрешить конфликт на Украине, однако в реальности этим документом России поставили ультиматум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил об этом на мероприятии БРИКС, сообщило РИА «Новости».

«То, что этот вариант представляет собой ультиматум России. Он просто невыполним и не делает чести тем, кто себя пытается представить внешнеполитическими деятелями и эффективными менеджерами», — сказал он.

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По словам Сергея Лаврова, США и их союзники навязали мировому сообществу «формулу Зеленского». Предложенный президентом Украины вариант урегулирования ситуации представили как единственно возможный. Министр не согласился с таким подходом.

В «формулу мира» из 10 пунктов вошли восстановление границ Украины по состоянию на 1991 год, вывод российских войск, энергетическая безопасность и другие условия. Владимир Зеленский впервые представил ее на саммите лидеров стран G20. Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет назвал этот план утопией, а президент России Владимир Путин — продолжением декрета о запрете переговоров.