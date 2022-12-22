Мир 22 декабря 2022, 22:48 Зеленский представит «формулу мира» по Украине в феврале WSJ: офис Зеленского вносит корректировки в план мирного урегулирования по Украине РИА «Новости»

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Администрация Владимира Зеленского приступила к доработке плана мирного урегулирования по Украине, который он представил на саммите лидеров стран G20. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета The Wall Street Journal.

Собеседники издания заявили, что новую версию «формулы мира» публике представят в феврале, спустя год после начала специальной военной операции.

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Сам Зеленский в своем выступлении в Конгрессе США заявил, что обсудил вопросы урегулирования конфликта с американским лидером Джо Байденом и повторил 10 условий, о которых говорил ранее. По его словам, президент США поддержал идею и предложил провести саммит для согласования этих предложений.

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На саммите лидеров G20 в ноябре в список условий завершения конфликта на Украине Зеленский включил ядерную и энергетическую безопасность страны, освобождение пленных, восстановление территориальной целостности и вывод российских войск.

Официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что по итогам визита Зеленского в Вашингтон стало понятно, что США и Украина не готовы решить конфликт с Россией мирно и рассчитывают на затягивание военных действий.