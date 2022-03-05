Олимпийская чемпионка по баскетболу задержана в Шереметьево. В ее багаже нашли наркотики

Двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу Бриттни Грайнер задержана в аэропорту Шереметьево по подозрению в перевозке наркотиков. Об этом сообщила в своем Telegram-канале Федеральная таможенная служба.

Баскетболистка прилетела в Россию из Нью-Йорка, служебная собака почуяла в багаже наркотические вещества.

Специалисты установили, что в картридже от вейпа находится жидкость с наркотическим веществом.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Контрабанда наркотических средств в значительном размере». Грайнер грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

Баскетболистка в составе сборной США дважды выигрывала Олимпийские игры, также вместе с «Финиксом» в 2014 году она выиграла WNBA.

Грайнер — двукратная олимпийская чемпионка в составе сборной США. В женской НБА с 2013 года выступает за «Финикс», в 2014-м вместе с клубом выиграла чемпионат. Включена в официальный список 25 лучших игроков WNBA.