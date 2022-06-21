МИД России предупредил Литву о серьезных последствиях решения о блокаде Калининграда

Власти Литвы должны осознавать всю серьезность последствий запрета железнодорожного транзита грузов в Калининград. Об этом в эфире программы «Соловьев Live» заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Представители Литвы должны осознавать серьезность последствий за эти действия, которые, к сожалению, наступят», — заявила она.

Дипломат напомнила, что если Россия характеризует поведение других стран в свой адрес как враждебное, то увести диалог в сторону не получится.

«Здесь уже не до разговоров, не получится сделать вид, будто проблемы не существует. Литва начала действовать агрессивно, все это приведет к соответствующей реакции», — добавила Захарова.

Власти Литвы сообщали, что с 17 июня ввели запрет на транзит в Калининградскую область товаров, попавших под санкции.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия в течение ближайших дней определится с ответными мерами на решение Литвы.