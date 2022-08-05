МИД России пожаловался в ООН на США

Россия отправила генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу письмо насчет пренебрежения США своими обязанностями как страны — хозяйки штаб-квартиры организации. Об этом на брифинге заявил руководитель Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщила пресс-служба ведомства.

«У США есть обязанности сделать так, чтобы делегации любой страны — члена ООН комфортно и нормально участвовали в работе любых органов. Конечно, власти США пренебрегают этими обязательствами», — сказал он.

По словам Лаврова, Гутерриш должен добиться от США, чтобы они «вели себя прилично».

Ранее глава МИД РФ заявил, что Россия сделала все возможное для недопущения мирового продовольственного кризиса, но западные страны выразили нежелание сотрудничать.

Гутерриш называл основные угрозы, перед которыми оказалось мировое сообщество. В его списке оказались холодная война с «ядерным оттенком», изменение климата, продовольственный кризис и распространение болезней.