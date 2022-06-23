«Все, что от нас зависело, мы сделали». Лавров заявил о нежелании Запада сотрудничать с Россией

Россия предложила странам Запада начать сотрудничество по решению проблем с поставками продовольствия. Но они не захотели. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Министр подчеркнул, что Россия объяснила все свои аргументы о сложностях с поставками зерна и удобрений, но в ответ услышала «демагогические завывания», что на продовольствие и удобрения под ограничения не попали.

«Продовольствие как таковое не находится, но все необходимые действия для того, чтобы оно дошло до покупателя, находятся под санкциями», — привел слова Лаврова ТАСС.

Министр отметил, что если американцы одумались и начали закупать удобрения, то Евросоюз продолжает упорно стоять на своем. Лавров призвал оставить ситуацию, как есть, так как со своей стороны Россия и Белоруссия сделали все.

«Все, что от нас зависело, мы сделали. Предлагали и продолжаем предлагать честное взаимодействие по направлениям, представляющим взаимный интерес. Они этого не хотят», — подытожил Лавров.

Затягиванием поставок зерна в развивающиеся страны занимается генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, который очень медленно отреагировал на предложения России. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Он не исключил, что на международную организацию также оказали большое давление.