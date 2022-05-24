Глава ООН перечислил основные угрозы миру

Мир оказался перед угрозой новой холодной войны, которая на этот раз имеет «ядерный оттенок» и идеи крайнего национализма. С таким заявлением перед выпускниками американского университета Сетон-Холл выступил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Запись с его речью доступна на YouTube-канале агентства Associated Press.

Гутерриш заявил, что каждый из новых вызовов, с которым столкнулось современное человечество, стал еще одним знаком раскола мира.

«От Ближнего Востока до угрозы новой холодной войны с серьезным ядерным оттенком, от терроризма и внутренней междоусобной борьбы из-за древних обид и до взрывного роста крайнего национализма, который игнорирует главную истину, что международные решения всегда наилучшие для национальных интересов», — за генеральный секретарь ООН.

В список угроз для мира он также включил изменение климата, рост социального неравенства, угрозу голода и распространение болезней. Гутерриш предупредил выпускников, что во взрослой и самостоятельной жизни их ждет мир, полный опасностей и конфликтов, которых не было несколько десятилетий. В список угроз Гутерриш включил кризис на Украине, который, по его словам, принес «страдания, разрушения и смерть».