МИД России ответил на обвинения Польши в миграционном кризисе

Обвинения Польши в причастности России к миграционному кризису и ситуации на границе с Белоруссией перешли все границы. Так выразилась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в программе «Соловьев Live» 10 ноября.

«Конечно, удивительно то, что мы слышим из Варшавы. Это, на мой взгляд, переходит все возможные рамки приличия и здравого смысла. Я говорю и об обвинениях в адрес нашей страны, и в целом об оценках ситуации», — выразила мнение Захарова, добавив, что польские власти откровенно врут.

Премьер-министр страны Матеуш Моравецкий 9 ноября заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко специально организовал кризис на границе с Польшей по указанию российского лидера Владимира Путина. На собранном им экстренном заседании он сказал, что мигрантов доставляют в Белоруссию с целью нарушения порядка в Польше и Европе в целом.

Приграничный кризис на польской границе начался 8 ноября. Тогда власти Польши начали обращать внимание на большие группы беженцев, прибывающих со стороны Белоруссии.