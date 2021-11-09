Премьер Польши заявил о причастности России к миграционному кризису на границе

Организовавший кризис на границе с Польшей президент Белоруссии Александр Лукашенко действовал по поручению России, считают в Варшаве. С таким заявлением на экстренном заседании сейма выступил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Он заявил, что мигрантов в Белоруссию доставляют самолетами из стран Ближнего Востока с одной целью: дестабилизировать ситуацию в Польше и Евросоюзе.

«Это первая ситуация за 30 лет, когда мы можем сказать, что безопасность и целостность наших границ подвергаются столь жестокой атаке», — привело слова Моравецкого Польское информационное агентство.

Польский премьер отметил, что весь миграционный кризис создан искусственно, чтобы добиться нарушения польской границы. По его словам, Александр Лукашенко только выполняет волю Москвы, которая хочет вернуть утраченные позиции.

«На восточной границе мы имеем дело с искусственной постановкой, направленной на внесение хаоса в Польшу и Евросоюз», — пояснил Моравецкий.

Он напомнил, что власти республики в свое время смогли убедить страны ЕС и НАТО в том, что Польша защищает их восточные границы.

Страна готова к предстоящим атакам, утверждают в Польше. Еще в июне по требованию комитета безопасности на месте построили серьезные укрепления.

«Если бы не эти меры, то толпы мигрантов под прицелами белорусских спецслужб шли бы через границу Польши», — заявил Матеуш Моравецкий.

Кризис, вызванный толпами мигрантов у границы Польши, обострился на этой неделе. По последним данным, в приграничной зоне Белоруссии находятся несколько тысяч мигрантов-нелегалов из стран Ближнего Востока и Африки. Эксперты считают, что конфронтация еще не достигла своего пика и ситуация может ухудшиться.