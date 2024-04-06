Мир 06 апреля 2024, 10:18 Украина открестилась от атаки на воинскую часть в Приднестровье ГУР МО Украины: ВСУ не причастны к атаке на воинскую часть в Приднестровье Unsplash

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ВСУ не имеют отношения к атаке на воинскую часть в Приднестровье вблизи границы с Украиной. Об этом заявил представитель Главного управления разведки украинского Минобороны Андрей Юсупов. Его процитировало местное издание «Общественные новости».

«Украина не тратила бы ценные дроны для подобных мелких провокаций», — утверждал Юсупов.

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Дрон-камикадзе атаковал воинскую часть в Рыбницком районе Приднестровской Молдавской Республики днем 5 апреля. В министерстве госбезопасности ПМР подчеркнули, что это случилось всего в шести километрах от границы с Украиной. Никто не погиб и не пострадал, значительных разрушений также не было. Незначительно пострадала радиолокационная станция, которая, по информации ведомства, и была целью удара. По факту происшествия возбудили уголовное дело. На месте работала следственная группа.