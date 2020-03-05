МИД России не увидел проблемы в испытаниях гиперзвукового оружия США

Американские военные планируют создать гиперзвуковое оружие и уже в этом году провести испытания. Такой ускоренный процесс абсолютно нормален и не должен вызвать каких-либо проблем.

Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Владимир Ермаков напомнил, что США разрабатывают гиперзвуковые комплексы уже не первое десятилетие.

«Естественно, когда появились оценки того, что Россия значительно преуспела в этом, в США стали ускорять процессы. Это нормально, здесь никаких особых проблем не должно быть», — цитирует объяснение Ермакова РИА «Новости».

Ранее заместитель директора программы гиперзвукового оружия Минобороны США Майк Уайт сообщил, что американские специалисты уже начали создавать прототипы гиперзвукового оружия. По его словам, дата первого запуска засекречена, но испытания пройдут в 2020 году.

В России гиперзвуковые комплексы появились в 2018 году. Тогда президент страны Владимир Путин представил «Авангард» и «Кинжал». Кроме них шла разработка крылатой ракеты «Циркон». В конце февраля СМИ сообщили, что ракету испытали в Баренцевом море.