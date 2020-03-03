США испытают свое гиперзвуковое оружие в 2020 году

Вашингтону не дают покоя российские гиперзвуковые комплексы. Штаты ускорили программу и ударными темпами разработали свои ракеты. Их планируют испытать в 2020 году. Американцы уже перешли от стадии разработки к созданию прототипов.

«Мы осуществим пуск разработки для ВМС и сухопутных сил из программы быстрого неядерного удара. Даты засекречены, но это будет позже в этом году», — приводит РИА «Новости» слова заместителя директора программы гиперзвукового оружия Минобороны США Майка Уайта.

Он не стал раскрывать все подробности предстоящих испытаний и не сказал ни слова о технических характеристиках гиперзвуковых комплексов. По его словам, Соединенные Штаты долгое время были лидером в разработке гиперзвукового оружия, однако каждый раз военные откладывали применять его в вооружении. Россия и Китай из-за этих проволочек оставили американцев позади. Уайт особо отметил, что гиперзвуковые комплексы не рассчитаны на доставку ядерных боеголовок.

Ранее заместитель главы Пентагона по закупкам и техническому обеспечению Алан Шаффер назвал российское гиперзвуковое оружие реальной угрозой США. Пока у Вашингтона нет средств защиты от таких ракет, рассчитывать можно только на ядерный арсенал.