Российскую гиперзвуковую ракету «Циркон» испытали с корабля. Впервые запуск осуществили в открытом море. В испытаниях участвовал фрегат «Адмирал Горшков». Ранее «Циркон» запустили из Баренцева моря по полигону.

Об очередных испытаниях «убийцы авианосцев», как ракету уже прозвали на Западе, сообщил ТАСС, ссылаясь на два независимых источника в силовых структурах Северо-Западного федерального округа. Дальность полета ракеты превысила 500 километров.

«В соответствии с программой госиспытаний „Циркона“, в начале января текущего года „Адмирал Горшков“ осуществил испытательный пуск этой ракеты из Баренцева моря по наземной цели на одном из военных полигонов Северного Урала», — вспомнил один из источников.

В 2020 году испытания продолжат. В планах у военных — очередные запуски «убийц авианосцев» с кораблей. В течение года кроме наводных кораблей в испытаниях примут участие и подлодки. «Цирконы» запустят с нескольких российских АПЛ.

Официальные источники пока никак не прокомментировали информацию об испытаниях. Январский запуск косвенно подтвердили в пресс-службе Северного флота: там рассказали, что фрегат «Адмирал Горшков» заходил в Беломорскую военно-морскую базу в Северодвинске для подготовки к испытаниям новых видов российского оружия.