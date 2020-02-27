Убийцу авианосцев «Циркон» запустили с корабля — СМИ
Об очередных испытаниях «убийцы авианосцев», как ракету уже прозвали на Западе, сообщил ТАСС, ссылаясь на два независимых источника в силовых структурах Северо-Западного федерального округа. Дальность полета ракеты превысила 500 километров.
«В соответствии с программой госиспытаний „Циркона“, в начале января текущего года „Адмирал Горшков“ осуществил испытательный пуск этой ракеты из Баренцева моря по наземной цели на одном из военных полигонов Северного Урала», — вспомнил один из источников.
В 2020 году испытания продолжат. В планах у военных — очередные запуски «убийц авианосцев» с кораблей. В течение года кроме наводных кораблей в испытаниях примут участие и подлодки. «Цирконы» запустят с нескольких российских АПЛ.
Официальные источники пока никак не прокомментировали информацию об испытаниях. Январский запуск косвенно подтвердили в пресс-службе Северного флота: там рассказали, что фрегат «Адмирал Горшков» заходил в Беломорскую военно-морскую базу в Северодвинске для подготовки к испытаниям новых видов российского оружия.