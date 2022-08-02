МИД России назвал визит Пелоси на Тайвань провокацией США

Визит спикера палаты представителей Нэнси Пелоси — это агрессивная провокация США, направленная на всестороннее сдерживание Китая. Об этом говорится в официальном заявлении министерства иностранных дел России.

В ведомстве подчеркнули, что отношения между островом и материковой частью страны — это внутреннее дело Китая. Власти могут принимать все необходимые меры для защиты своего суверенитета и территориальной целостности.

«Принципиальная позиция России неизменна: исходим из того, что существует только один Китай, правительство КНР — единственное законное правительство, представляющее весь Китай, а Тайвань — неотъемлемая часть Китая», — говорится в сообщении.

МИД России призвал власти США отказаться от шагов, которые ведут к подрыву региональной стабильности и создают угрозы мировой безопасности. В ведомстве подчеркнули, что американским властями пора признать, что мир изменился, а их доминированию в новой реальности места нет.

Прилет военного самолета со спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси вывел китайские власти на жесткую риторику. Решение американского политика совершить несогласованный визит на остров осудил МИД Китая. Внешнеполитическое ведомство вызвало главу посольства США в Пекине и выразило ему жесткий протест.

Минобороны Китая подчеркнуло, что своим визитом Пелоси поддержала сепаратистские силы Тайваня, что усилило напряжение в регионе. В ведомстве подчеркнули, что используют контрмеры для пресечения попыток нарушения суверенитета и территориальной целостности.