Армию Китая перевели в повышенную боеготовность

Народно-освободительную армию Китая перевели в состояние повышенной боевой готовности для противостояния попыткам нарушения национального суверенитета и территориальной целостности страны. Об этом заявил официальный представитель Минобороны Китая У Цянь.

Он подчеркнул, что США получали неоднократные предупреждения о недопустимости визита на Тайвань спикера палаты представителей Нэнси Пелоси. Но политик сознательно пошла на провокацию, что создало серьезный кризис в отношениях двух стран.

«Власти США подали неверный сигнал сепаратистским силам, выступающим за независимость Тайваня, что еще сильнее усилило напряженность в регионе», — привел слова представителя Минобороны Китая сайт Hk01.

У Цянь подчеркнул, что власти Тайваня вступили в сговор с внешними силами и настояли на визите Пелоси. Их решение приведет к серьезным последствиям. Переведенная в режим повышенной готовности армия приступит к выполнению точечных контрмер, чтобы пресечь все внешнее вмешательство, а также попытки сепаратистов отторгнуть остров из состава Китая.

Решительный протест на визит Пелоси на Тайвань заявило Министерство иностранных дел Китая. В ведомстве заявили, что без последствий это решение американского политика не останется, но ответственность ляжет на плечи США и Тайваня.