МИД Китая вызвал посла США из-за визита Пелоси на Тайвань

Министерство иностранных дел Китая вызвало посла США из-за визита спикера палаты представителей Нэнси Пелоси. Об этом со ссылкой на внешнеполитическое ведомство страны сообщило РИА «Новости».

В МИД Китая подчеркнули, что послу США выразили протест из-за несогласованного с властями страны визита Пелоси на остров.

Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань специальным бортом Военно-воздушных сил США во вторник, 2 августа. Самолет сел на авиабазе Тайбэя, где его встретили представители местных властей.

Министерство иностранных дел Китая выпустило заявление, в котором осудило решение американского политика посетить остров без согласования. В ведомстве отметили, что это нарушение принципа одного китая и трех соглашений между странами.

В министерстве заявили, что рассматривают визит Пелоси, как попытку вмешательства во внутренние дела страны, которое не оставят без ответа.

Официальный представитель Минобороны Китая У Цянь объявил, что армию страны перевели в состояние повышенной боевой готовности для противостояния попыткам нарушения национального суверенитета и территориальной целостности.

Он подчеркнул, что своим визитом Пелоси дала сигнал сепаратистским силам, которые выступают за независимость Тайваня, что усилило напряженность в регионе. Представитель Минобороны подчеркнул что армия начнет применение точечных контрмер.

По последним данным, в трех точках акватории Тайваньского залива китайская армия приступила к военным учениям.