МИД РФ призвал прекратить огонь в Карабахе

В Министерстве иностранных дел РФ призвали обе стороны приостановить военные действия в Нагорном Карабахе и начать переговоры. Сегодня между Азербайджаном и Арменией произошло обострение конфликта.

Российские дипломаты опубликовали обращение на сайте МИД РФ.

«Вдоль линии соприкосновения с обеих сторон идут интенсивные обстрелы. Поступают сведения о потерях. Призываем стороны немедленно прекратить огонь и приступить к переговорам в целях стабилизации ситуации», — говорится в сообщении.

Несколько часов назад президент непризнанной республики Араик Арутюнян ввел в Нагорном Карабахе военное положение и объявил сбор мужчин старше 18 лет, передает «Газета.ru». Об эскалации конфликта между сторонами сообщили в Министерстве обороны Азербайджана 27 сентября.

Азербайджанские военные силы начали «контрнаступательную» операцию в районе Карабаха после столкновений с войсками Армении. Известно, что в мирных селах есть погибшие и раненые.

Ранее военный эксперт Семен Багдасаров предположил, что в случае угроз внешним границам СНГ Россию смогут втянуть в карабахский конфликт.