facebook_pixel
    27 сентября 2020, 09:23

    Эксперт рассказал о возможном вмешательстве России в карабахский конфликт

    Анастасия Калинина

    Россию могут втянуть в конфликт между Азербайджаном и Арменией только в одном случае, если внешним границам СНГ будет что-то угрожать. Таким мнением поделился военный эксперт и директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.
    Эксперт рассказал о возможном вмешательстве России в карабахский конфликт

    В интервью Ura.ru Семен Багдасаров отметил, что сегодня на территории Нагорного Карабаха обоюдные провокации перешли в фазу военных действий. По его мнению, самому Карабаху война невыгодна.

    «Вмешательство России в карабахский конфликт возможно в одном единственном случае — внешней угрозы со стороны Турции», — предположил эксперт.

    В воскресенье, 27 сентября, Министерство обороны Азербайджана сообщило о начале «контрнаступательной» операции в районе Карабаха. Однако армянская сторона обвинила в нападении Баку.

    Также пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян заявила, что военные силы страны сбили два вертолета, три беспилотника и подбили три танка. Представители Баку в свою очередь сообщили об уничтожении 12 зенитных комплексов Армении.

    Новости SMI.FM