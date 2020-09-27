Эксперт рассказал о возможном вмешательстве России в карабахский конфликт

Россию могут втянуть в конфликт между Азербайджаном и Арменией только в одном случае, если внешним границам СНГ будет что-то угрожать. Таким мнением поделился военный эксперт и директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.

В интервью Ura.ru Семен Багдасаров отметил, что сегодня на территории Нагорного Карабаха обоюдные провокации перешли в фазу военных действий. По его мнению, самому Карабаху война невыгодна.

«Вмешательство России в карабахский конфликт возможно в одном единственном случае — внешней угрозы со стороны Турции», — предположил эксперт.

В воскресенье, 27 сентября, Министерство обороны Азербайджана сообщило о начале «контрнаступательной» операции в районе Карабаха. Однако армянская сторона обвинила в нападении Баку.

Также пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян заявила, что военные силы страны сбили два вертолета, три беспилотника и подбили три танка. Представители Баку в свою очередь сообщили об уничтожении 12 зенитных комплексов Армении.