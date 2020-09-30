МИД РФ «предвидел» результаты доклада ОЗХО по ситуации с Навальным

Российское дипведомство предположило, что в докладе ОЗХО будет говорится о наличие следов «Новичка», якобы найденных в анализах Алексея Навального. Ведь Техсекретариат ОЗХО уже нарушил правила о конфиденциальности.

«Принимая во внимание не раз продемонстрированную политическую ангажированность и предвзятость руководства Техсекретариата, не сомневаемся, что в готовящемся докладе об оказании по просьбе ФРГ „технического содействия“ будет зафиксировано наличие следов так называемого „Новичка“ в биопробах Навального, отобранных Техсекретариатом в ходе секретной операции, тщательно скрывавшейся от нас всеми ее участниками», — говорится в заявлении министерства.

В МИД отметили, что Техсекретариат разгласил факт оказания по своей линии технической помощи, не имея на то прямого согласия России, а значит, допустил нарушение, уточнило РИА «Новости». В ведомстве напомнили, что данное согласие является обязательным и закреплено в в п. 2 с) ii) Приложения по конфиденциальности к КЗХО.

«Напомним, в соответствии с заявлениями Берлина, речь идет о событиях, имевших место не в ФРГ, а в России», — подчеркнули в МИД РФ.

Навальному стало плохо в самолете в конце августа. Борт экстренно приземлился в аэропорту Омска. Медики оказали ему первую помощь и выявили нарушения в обмене веществ. Спустя пару дней Навального перевезли в немецкую клинику «Шарите», где специалисты якобы обнаружили у него следы отравления ядом «Новичок».