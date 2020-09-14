Лаборатории Франции и Швеции провели повторный анализ проб Навального

Власти Германии заявили, что в анализах Алексея Навального нашли следы яда из группы «Новичок». Медики из Франции и Швеции провели повторный анализ проб, который подтвердил результаты первого исследования.

«Правительство ФРГ вместе с Францией и Швецией попросило других европейских партнеров провести независимую перепроверку выводов Германии на основе новых проб Навального. В наличии есть результаты этой проверки, проведенной спецлабораториями во Франции и Швеции, и они подтверждают данные Германии», — сообщило правительство Германии.

В Кабмине отметили, что пробы уже передали специалистам Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). При этом в правительстве подчеркнули, что независимо от результатов работы ОЗХО уже три лаборатории пришли к выводу, что Навального отравили нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок».

В конце августа Навальному стало плохо на борту самолета. Он летел из Томска в Москву, но борт пришлось экстренно посадить в Омске. Политика отправили в больницу, откуда через два дня перевезли в берлинскую клинику «Шарите».

Позже власти Германии сообщили о результатах анализов, которые выявили вещество из семейства «Новичок». Навального вывели из искусственной комы 10 сентября. По информации СМИ, пациент даже смог вспомнить все события перед вылетом. При этом Германия отказалась предоставлять России какие-либо данные.