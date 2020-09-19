Навальный рассказал о своем восстановлении в «Шарите»

Навальный пояснил, что после того как пришел в сознание, он не узнавал людей, не понимал, что происходит, и не мог разговаривать. Все просьбы врачей придумать и написать слово заканчивались неудачей. По словам Навального, он понимал поставленную задачу, но не было представления, как ее выполнить. В итоге он просто молчал.

Сейчас уже лучше, но предстоит решить еще много проблем, подчеркнул Навальный.

«Сейчас я парень, у которого дрожат ноги, когда он идет по лестнице, но зато он думает: «О, это ж лестница! По ней поднимаются. Пожалуй, надо поискать лифт». А раньше бы просто тупо стоял и смотрел», — написал Навальный в своем посте.

Он отметил, что врачи «Шарите» превратили его из «технически живого человека» в того, кто может стать «высшей формой существа современного общества — человека, который умеет быстро листать Instagram и без размышлений понимает, где ставить лайки».

В берлинскую клинику «Шарите» Алексей Навальный попал из больницы в Омске. Изначально ему стало плохо в самолете во время возвращения в Москву. Без сознания его доставили в больницу, где врачи провели полную диагностику. Родные и коллеги потребовали, чтобы Навального отправили на лечение в берлинскую клинику.

Власти Германии объявили, что в организме россиянина обнаружили следы вещества из группы «Новичок». Все материалы по этому делу они передали в Организацию по запрещению химического оружия.

Канцлер Германии Ангела Меркель обратилась к Москве с просьбой прокомментировать ситуацию по факту обнаружения вещества. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия готова к всестороннему сотрудничеству для выяснения ситуации со своим гражданином. Для этого он предложил обменяться информацией и напомнил о запросе Генеральной прокуратуры, который Москва направила в рамках проверки для заведения уголовного дела. Однако ответа от германской стороны ведомство так и не получило.

После стало известно, что токсикологические исследования по Навальному также провели лаборатории Франции и Швеции. Как сообщило Ura.ru, Генеральная прокуратура России запросила информацию у этих европейских стран с результатами проведенных экспериментов. В ведомстве отметили, что аналогичные запросы отправлялись и в Германию. Однако ответа все еще не поступило.

На минувшей неделе стало известно, что Навальный пришел в себя и начал говорить.