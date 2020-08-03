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    03 августа 2020, 18:33

    МИД посчитал безосновательным задержание россиян под Минском

    Мария Шагиахметова

    Заместитель Министра иностранных дел Андрей Руденко на встрече с послом Республики Беларусь в РФ Владимиром Семашко рассказал, что Россия никогда не вмешивалась во внутренние дела других стран. Кроме этого, он потребовал объективного расследования в отношении задержанных под Минском.
    МИД посчитал безосновательным задержание россиян под Минском

    «С российской стороны было заявлено, что арест российских граждан, совершенный под безосновательным и надуманным предлогом, не соответствует духу братских союзнических отношений между двумя странами и народами», — говориться на сайте МИД.

    Также в официальном сообщении написано, что Россия никогда не вмешивалась во внутреннюю политику других стран, особенно Белоруссии. Там же страну называют «ближайшим другом и союзником». МИД настаивает на объективном расследовании всех обстоятельств дела, а также ожидает скорейшего освобождения российских граждан.

    Ранее российские дипломаты встретились с задержанными в Белоруссии россиянами. Также посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев рассказал, что поговорил с министром внутренних дел Белоруссии генералом Караевым и добавил, что был услышан.

    Новости SMI.FM