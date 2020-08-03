МИД посчитал безосновательным задержание россиян под Минском

«С российской стороны было заявлено, что арест российских граждан, совершенный под безосновательным и надуманным предлогом, не соответствует духу братских союзнических отношений между двумя странами и народами», — говориться на сайте МИД.

Также в официальном сообщении написано, что Россия никогда не вмешивалась во внутреннюю политику других стран, особенно Белоруссии. Там же страну называют «ближайшим другом и союзником». МИД настаивает на объективном расследовании всех обстоятельств дела, а также ожидает скорейшего освобождения российских граждан.

Ранее российские дипломаты встретились с задержанными в Белоруссии россиянами. Также посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев рассказал, что поговорил с министром внутренних дел Белоруссии генералом Караевым и добавил, что был услышан.