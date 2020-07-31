СК Белоруссии рассказал о «планах» задержанных россиян

Задержанные на территории санатория «Белорусочка» россияне не собирались улетать из Минска в Стамбул несмотря на купленные билеты на 25 июля. Якобы они хотели лететь в Венесуэлу, Сирию, Турцию и на Кубу.

Об этом канала ОНТ сообщил руководитель следственной группы Александр Агафонов. По его словам, является очевидным, что «злоумышленники готовили себе алиби», но лететь в Стамбул не собирались.

Агафонов также рассказал, что группа была военной и управлялась по военным стандартам. В нее входили все 33 задержанных фигуранта дела.

«В мессенджере WhatsApp была создана группа 1.ru с обозначенной целью — для управления личным составом», — цитирует следователя ТАСС.

Агафонов сообщил, что все граждане России были допрошены с участием защиты.

«Их показания не последовательны и противоречивы. 11 человек намеревались лететь в Венесуэлу, 15 следовали в Турецкую Республику, двое — на Кубу, один — в Сирию, один вообще не знал, куда летит, трое от дачи показаний отказались», — уточнил следователь.

О задержании россиян стало известно в ночь на 29 июля. В Минске их назвали сотрудниками частной военной компании, которых заподозрили в подготовке массовых беспорядков.

В Кремле заявления белорусских властей назвали спекуляциями.