Консул встретился с задержанными в Белоруссии россиянами

Встреча произошла в одном из пенитенциарных учреждений 31 июля.

«Вчера вечером состоялась встреча заведующего консульским отделом и консула в одном из пенитенциарных учреждений Республики Беларусь с 33 задержанными российскими гражданами», — отметил Плетнев.

Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев переговорил с министром внутренних дел Белоруссии генералом Караевым. Он заявил, что белорусская сторона его услышала, сообщил сайт kp.ru.

«Мы будем добиваться справедливого и быстрого решения по освобождению наших граждан», — подчеркнул дипломат.

Власти Белоруссии сообщили 29 июля о задержании 33 россиян, которые якобы планировали дестабилизировать обстановку во время президентских выборов. В отношении них было возбуждено уголовное дело по статье «Подготовка теракта». По разным оценкам, за это им может грозить до 20 лет лишения свободы. Позже СК Белоруссии заявил, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике. При этом ранее спецслужбы получили информацию о приезде в страну «более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании».

В Москва отрицают причастность россиян к внутриполитическим процессам в Белоруссии. В МИД РФ сообщили, что задержанные россияне направлялись в Стамбул транзитом через Минск. У них были на руках все необходимые документы, в том числе авиабилеты, а логистику обеспечивала белорусская компания. В ведомстве также призвали прекратить нагнетание ненужных негативных эмоций. Помимо этого, дипломаты потребовали незамедлительно разрешить консульским сотрудникам встретиться с соотечественниками.