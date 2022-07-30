«Нужно выслать эту мразь». Клишас отреагировал на заявление норвежского консула о ненависти к русским

Сенатор Российской Федерации Андрей Клишас назвал «мразью» норвежского консула Элисабет Эллингсен, которая устроила скандал в мурманском отеле и заявила, что ненавидит русских. Клишас прислал выслать ее из страны.

Репостнув в своем Теlеgrаm-канале сообщение о том, что МИД России прорабатывает реакцию на поведение консула, Клишас прокомментировал: «Что тут прорабатывать? Нужно выслать эту мразь».

Сотрудница консульства Норвегии Эллингсен сорвалась на работников отеля из-за того, что ее попросили подождать, пока горничная приведет в порядок ее номер. Консул нецензурно выражалась, требовала заселить ее сию минуту — и к тому же усомнилась в способностях русских женщин убирать, заявив, что она «из Скандинавии и привыкла к чистым номерам». Скандал попал на видео.

МИД России расценил высказывания Элисабет Эллингсен как «возмутительный акт ненависти, национализма и ксенофобии». Комментарий по поводу ситуации дала официальный представитель министерства Мария Захарова.