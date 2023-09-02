02 сентября 2023, 13:10
МИД не нашел ничего нового в пакете предложений ООН по зерновой сделке
Захарова: пакет ООН по зерновой сделке содержит старые и нереализованные идеи
Послание ООН по зерновой сделке в адрес Министерства иностранных дел России содержит старые обещания, которые организация не смогла реализовать ранее. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Со ссылкой на турецкое агентство Anadolu она уточнила, что речь идет о разморозке активов российских компаний и переподключении к системе международных платежей SWIFT Россельхозбанка.
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«Раньше это все тоже „подразумевалось“, только так и не заработало», — резюмировала Захарова.
С новым предложением к России по возвращению к зерновой сделке ранее обратился генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в новом послании не оказалось никаких гарантий, на которые можно рассчитывать. Министр добавил, что во время саммита БРИКС в Йоханнесбурге он прямо об этом сказал главе международной организации.
По словам Лаврова, российская сторона передала полную информацию о своих требованиях Турции, которая согласилась донести эту позицию до стран Запада.
Мария Захарова
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зерновая сделка
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