31 августа 2023, 18:01
Россия не увидела гарантий в новом послании ООН по зерновой сделке
Лавров: послание Гутерриша по зерновой сделке не содержало гарантий
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил о новых предложениях по возобновлению зерновой сделке, но его послание не содержало в себе никаких гарантий. Об этом на пресс-конференции с турецким коллегой Хаканом Фиданом заявил глава МИД России Сергей Лавров.
«Несколько дней назад я общался с Гутерришем на саммите БРИКС в Йоханнесбурге. Он направил мне соответствующее послание, рассказал о своих новых инициативах. Мы честно объяснили генеральному секретарю, что в этом послании по-прежнему нет ни одной гарантии, только обещания стараться активнее и быстрее», — сказал он.
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Ранее Лавров заявил, что Россия довела до Турции полную информацию о том, что необходимо сделать Западу для возобновления зерновой сделки. Глава ведомства пообещал, что российская сторона вернется к соглашению, когда выполнят ее условия, писал RT.
Представитель МИД Мария Захарова отмечала, что без участия России существование зерновой сделки невозможно физически.
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