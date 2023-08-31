Мир 31 августа 2023, 18:01 Россия не увидела гарантий в новом послании ООН по зерновой сделке Лавров: послание Гутерриша по зерновой сделке не содержало гарантий РИА «Новости»

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил о новых предложениях по возобновлению зерновой сделке, но его послание не содержало в себе никаких гарантий. Об этом на пресс-конференции с турецким коллегой Хаканом Фиданом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Несколько дней назад я общался с Гутерришем на саммите БРИКС в Йоханнесбурге. Он направил мне соответствующее послание, рассказал о своих новых инициативах. Мы честно объяснили генеральному секретарю, что в этом послании по-прежнему нет ни одной гарантии, только обещания стараться активнее и быстрее», — сказал он.

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Ранее Лавров заявил, что Россия довела до Турции полную информацию о том, что необходимо сделать Западу для возобновления зерновой сделки. Глава ведомства пообещал, что российская сторона вернется к соглашению, когда выполнят ее условия, писал RT.

Представитель МИД Мария Захарова отмечала, что без участия России существование зерновой сделки невозможно физически.