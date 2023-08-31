Мир 31 августа 2023, 17:52 Россия указала Западу основания для возобновления зерновой сделки Лавров: Россия довела до Турции понимание, что необходимо для зерновой сделки РИА «Новости»

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Власти Турции получили информацию о том, что необходимо для возобновления зернового соглашения со стороны России. Об этом на пресс-конференции с турецким коллегой Хаканом Фиданом заявил глава МИД Сергей Лавров.

«Мы довели до турецкой стороны основания того, что нужно сделать Западу для восстановления зерновой сделки. Как только выполнят все заверения, которые содержатся в меморандуме Россия — ООН, мы вернемся к выполнению всего того, что записано в украинской части этого пакета», — сказал он.

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Фидан ответил, что ООН уже подготовила новые предложения для реализации сделки.

«У российской стороны есть свои требования по бесперебойным поставкам ее удобрений и продукции. ООН при активно помощи Турции подготовила по зерновой сделке пакет новых предложений. Думаю, они могут стать базой для возрождения соглашения», — отметил глава ведомства.

Зерновое соглашение между Россией, ООН, Турцией и Украиной прекратило действие с 18 июля в связи с невыполнением условий российской стороны.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что перспективы возобновления сделки зависят от конкретного выполнения обещаний со стороны Запада на деле, а не словах.

Ранее СМИ сообщали, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудит с российским коллегой Владимиром Путиным условия возобновления зерновой сделки.