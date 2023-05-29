Мир 29 мая 2023, 12:04 МИД назвал сотрудничество с Турцией стратегическим элементом безопасности региона Замглавы МИД Грушко: РФ нацелена на реализацию всех стратегических проектов с Турцией РИА «Новости»

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Россия нацелена на реализацию всех экономических проектов с Турцией, носящих стратегических характер и остающихся важным элементом безопасности региона. Об этом ТАСС заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко по итогам президентских выборов в республике.

По словам дипломата, стороны продолжат политический диалог. Также сотрудничество затронет другие сферы, например, в области туризма и культуры. Грушко подчеркнул, что реализация проекта газового хаба носит системный характер, работа идет по плану.

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«Все договоренности носят системный стратегический характер. Мы над ними работаем в соответствии с договоренностями на высшем уровне», — сказал замглавы МИД России.

Грушко также отметил позитивную роль Турции в зерновой сделке.

Глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер заявил, что, предварительно, во втором туре выборов президента в республике победил Реджеп Тайип Эрдоган. За действующего лидера страны проголосовали более 26,6 миллиона человек, за его оппонента, кандидата он оппозиции Кемаля Кылычдароглу — свыше 24,6 миллиона избирателей.

После победы на выборах Эрдоган пообещал реализовать проект газового хаба, предложенный главой России Владимиром Путиным.