29 мая 2023, 03:58
Эрдоган пообещал реализовать проект газового хаба
Эрдоган заявил о планах реализовать предложенный Путиным проект газового хаба
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал реализовать проект газового хаба, предложенный главой России Владимиром Путиным. Его слова привело РИА «Новости».
«В своем поздравительном послании господин Путин повторил вопрос о том, чтобы Турция, а именно Фракия, стала „газовым хабом“. Мы сделаем этот шаг вместе с ними», — отметил он.
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По словам политика, турецкое правительство будет продолжать укреплять позиции страны, выводя инвестиции в транспорт и энергетику на мировой уровень.
Эрдоган, предварительно, одержал победу во втором туре выборов президента в Республике, который прошел 28 мая. После обработки 99,43% бюллетеней он получил 52,14% голосов избирателей. Его оппонент от оппозиции Кемаль Кылычдароглу набрал 47,86%.
Президент России Владимир Путин поздравил своего коллегу с переизбранием, отметив, что такие результаты проведенного голосования стали «закономерным результатом самоотверженной работы Эрдогана на посту главы Турецкой Республики».
Выборы президента в Турции провели в два этапа, поскольку после первого тура оба кандидата не набрали нужное количество голосов избирателей.
Турция
Реджеп Эрдоган
Владимир Путин
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