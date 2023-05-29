Мир 29 мая 2023, 03:58 Эрдоган пообещал реализовать проект газового хаба Эрдоган заявил о планах реализовать предложенный Путиным проект газового хаба РИА «Новости»

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал реализовать проект газового хаба, предложенный главой России Владимиром Путиным. Его слова привело РИА «Новости».

«В своем поздравительном послании господин Путин повторил вопрос о том, чтобы Турция, а именно Фракия, стала „газовым хабом“. Мы сделаем этот шаг вместе с ними», — отметил он.

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По словам политика, турецкое правительство будет продолжать укреплять позиции страны, выводя инвестиции в транспорт и энергетику на мировой уровень.

Эрдоган, предварительно, одержал победу во втором туре выборов президента в Республике, который прошел 28 мая. После обработки 99,43% бюллетеней он получил 52,14% голосов избирателей. Его оппонент от оппозиции Кемаль Кылычдароглу набрал 47,86%.

Президент России Владимир Путин поздравил своего коллегу с переизбранием, отметив, что такие результаты проведенного голосования стали «закономерным результатом самоотверженной работы Эрдогана на посту главы Турецкой Республики».

Выборы президента в Турции провели в два этапа, поскольку после первого тура оба кандидата не набрали нужное количество голосов избирателей.