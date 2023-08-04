Мир 04 августа 2023, 08:39 МИД напомнил о неоспоримости суверенитета Абхазии и Южной Осетии Директор департамента МИД: суверенитет Абхазии и Южной Осетии не подлежит пересмотру РИА «Новости»

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Суверенитет Абхазии и Южной Осетии признается рядом государств и не подлежит пересмотру. Такое заявление в интервью ТАСС сделал директор четвертого департамента стран СНГ МИД России Денис Гончар.

«В тесной координации с нами республики работают над расширением международных связей», — рассказал дипломат.

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По его словам, этому процессу пытаются мешать. Но вместе с тем можно говорить о том, что здравый смысл все же берет верх, указал Гончар.

Он подчеркнул, что суверенитет Абхазии и Южной Осетии не подлежит пересмотру. Его признает ряд стран.

«С другими [государствами] идут контакты по линии гражданских обществ и деловых кругов», — заключил директор департамента.

В конце мая президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения между Россией и Абхазией о двойном гражданстве.

Ранее подобное соглашение РФ заключила с Южной Осетией. В Госдуме документ ратифицировали 19 мая 2022 года.