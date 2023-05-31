Власть 31 мая 2023, 20:37 Путин внес проект о признании соглашения двойного гражданства с Абхазией Президент Путин внес в ГД проект о ратификации соглашения с Абхазией о двойном гражданстве РИА «Новости»

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Российский президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения между Россией и Абхазией о двойном гражданстве. Текст законопроекта опубликовали в электронной базе ГД.

«Ратифицировать Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Абхазия об урегулировании вопросов двойного гражданства, подписанное в городе Москве 27 сентября 2022 года», — сказано в документе.

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Соглашение в сентябре прошлого года подписали главы МИД двух стран Сергей Лавров и Инал Ардзинба. Это позволит гражданам Абхазии получать российское гражданство в упрощенном порядке. Россияне также смогут стать гражданами Абхазии.

Подобное соглашение в прошлом году заключили Россия и Южная Осетия. В Госдуме документ ратифицировали 19 мая 2022 года. Теперь жители этих стран могут получать паспорт второго государства без отказа от документа родной страны. Также в соглашении прописали получение гражданства детьми.