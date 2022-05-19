Жители России и Южной Осетии могут получить двойное гражданство

Жители России и Южной Осетии могут получить гражданство обеих стран без отказа от первого паспорта. Соответствующее соглашение ратифицировали 19 мая в Госдуме. Об этом сообщило РИА «Новости».

Согласно документу, жители России и Южной Осетии смогут получать паспорт второго государства без отказа от документа родной страны. Также в соглашении прописали получение гражданства детьми.

«До достижения ребенком, состоящим в гражданстве обеих сторон, 18-летнего возраста его родители могут выбрать ему гражданство на основании совместного письменного заявления о выходе ребенка из гражданства одной из сторон», — написали авторы документа.

Кроме того, в соглашении указали порядок действий для получения первого паспорта. Дети младше 14 лет получат гражданство, аналогичное родительскому. При этом ребенок не может стать «лицом без гражданства». Также принадлежность ребенка той или иной стране не может поменяться из-за смены паспорта одного или обоих родителей.