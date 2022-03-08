facebook_pixel
    08 марта 2022, 11:12

    Минобороны сообщило об уничтожении 158 военных объектов на Украине за сутки

    Оксана Кириллова

    За сутки бомбардировочная и штурмовая авиация ВКС России уничтожили 158 военных объектов на территории Украины. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

    Минобороны сообщило об уничтожении 158 военных объектов на Украине за сутки

    «Истребительной авиацией ВКС России в воздухе сбито два МиГ-29 и один Су-27 военно-воздушных сил Украины. Также выведены из строя два украинских дивизиона зенитного ракетного комплекса ПВО С-300, три самоходных огневых установки „Бук М-1“, четыре пункта управления, две радиолокационных станции, девять складов боеприпасов и 11 районов сосредоточения вооружения и военной техники», — процитировало Конашенкова РИА «Новости».

    Он напомнил, что в воскресенье высокоточным оружием удалось вывести из строя аэродром ВВС Украины в районе Житомира.

    Ранее представительство Луганской военной республики сообщило о том, что ВСУ за сутки обстреляли шесть населенных пунктов ЛНР. Зафиксировано 11 обстрелов. В населенном пункте Первомайск погибла 65-летняя женщина. В Луганске загорелась нефтебаза. В Первомайске пострадало здание ясли-сада «Аленький цветочек». По состоянию на вечер 7 марта почти вся территория ЛНР была освобождена от украинских войск — таковы данные МИД республики.