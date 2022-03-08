Минобороны сообщило об уничтожении 158 военных объектов на Украине за сутки

За сутки бомбардировочная и штурмовая авиация ВКС России уничтожили 158 военных объектов на территории Украины. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Истребительной авиацией ВКС России в воздухе сбито два МиГ-29 и один Су-27 военно-воздушных сил Украины. Также выведены из строя два украинских дивизиона зенитного ракетного комплекса ПВО С-300, три самоходных огневых установки „Бук М-1“, четыре пункта управления, две радиолокационных станции, девять складов боеприпасов и 11 районов сосредоточения вооружения и военной техники», — процитировало Конашенкова РИА «Новости».

Он напомнил, что в воскресенье высокоточным оружием удалось вывести из строя аэродром ВВС Украины в районе Житомира.

Ранее представительство Луганской военной республики сообщило о том, что ВСУ за сутки обстреляли шесть населенных пунктов ЛНР. Зафиксировано 11 обстрелов. В населенном пункте Первомайск погибла 65-летняя женщина. В Луганске загорелась нефтебаза. В Первомайске пострадало здание ясли-сада «Аленький цветочек». По состоянию на вечер 7 марта почти вся территория ЛНР была освобождена от украинских войск — таковы данные МИД республики.