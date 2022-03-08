Минобороны перечислило взятые под контроль населенные пункты в ходе спецоперации

Вооруженные силы России в рамках проведения специальной операции по демилитаризации Украины взяли под контроль населенные пункты Передовое и Карьерное. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он добавил, что ходе наступления войск Луганской народной республики удалось освободить населенные пункты Пудовка и Нижнее.

«Подразделения Народной милиции ДНР взяли населенные пункты Оленовка, Польное и Южнодонбасское», — добавил Конашенков.

Он уточнил, что после прекращения режима тишины, установленного для эвакуации жителей Мариуполя, бойцы Народной милиции ДНР продолжили наступление.

Специальная операция по демилитаризации Украины началась 24 февраля.Приказ отдал президент России Владимир Путин в ответ на просьбу лидеров ЛНР и ДНР о защите населения республик Донбасса. В Министерстве обороны России неоднократно подчеркивали, что удары наносятся только по военной инфраструктуре Украины.