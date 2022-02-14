МИД Литвы призвал граждан немедленно покинуть Украину

Министерство иностранных дел Литвы рекомендовало гражданам страны немедленно покинуть Украину. Тем, кто только собрался туда отправиться, посоветовали отказаться от этой идеи из-за возможности перебоев в авиационном сообщении. Обращение разместили на сайте ведомства.

«В связи с возможными перебоями в авиасообщении министерство иностранных дел призывает граждан Литвы не посещать Украину, а тех, кто находится в Украине, немедленно покинуть страну. Кроме того, Литва рекомендует в настоящее время не ездить в Белоруссию», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что действия западных страховых компаний с понедельника, 14 февраля, фактически закроют воздушное пространство Украины. Крупнейшие страховщики отправили всем мировым собственникам самолетов официальные сообщения о прекращении действии страхового покрытия Украины для любого воздушного судна.

При этом советник главы офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не видит смысла в том, чтобы закрывать воздушное пространство страны. Он сравнил его с частичной блокадой.

Ранее к согражданам, находящимся на Украине, с призывами покинуть страну обратились США, Германия, Великобритания, Австралия, Новая Зеландия и ряд других государств.