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    13 февраля 2022, 14:38

    Украина не увидела смысла закрывать небо

    Советник главы офиса Зеленского Подоляк: Украина не видит смысла закрывать небо

    Александр Блинов

    Украина не видит смысла в том, чтобы закрывать воздушное пространство страны. Об этом советник главы офиса президента Михаил Подоляк сообщил Reuters, передал РБК.

    Украина не увидела смысла закрывать небо

    «Сама Украина не видит смысла закрывать небо. Это нонсенс», — сказал Подоляк.

    Закрытие воздушного пространства сравнимо с частичной блокадой, добавил сотрудник канцелярии Владимира Зеленского.

    Ранее СМИ сообщили, что с 14 февраля самолетам могут запретить летать над Украиной из-за западных страховщиков, решивших снять гарантии на полеты в воздушном пространстве страны. Авиакомпаниям запрещено работать без страховки, так что полеты на Украину могут прекратиться.

    Уже накануне о прекращении полетов на Украину из-за мнимой угрозы военного конфликта объявила нидерландская авиакомпания KLM. Перед этим МИД Нидерландов присвоил Украине красный уровень опасности поездок и рекомендовал не посещать страну на фоне истерии вокруг домыслов о планируемом «вторжении» России. Немецкий перевозчик Lufthansa сообщил в воскресенье, что тоже рассматривает возможность отказа от рейсов на Украину.

    Сегодня СМИ сообщили, что самолет украинской авиакомпании SkyUp, выполнявший рейс с португальской Мадейры в Киев, высадил всех в Кишиневе и так и не долетел до Украины. Одна из пассажирок сообщила, что лизингодатель самолета отказался «рисковать» бортом.