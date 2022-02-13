Украина не увидела смысла закрывать небо

Украина не видит смысла в том, чтобы закрывать воздушное пространство страны. Об этом советник главы офиса президента Михаил Подоляк сообщил Reuters, передал РБК.

«Сама Украина не видит смысла закрывать небо. Это нонсенс», — сказал Подоляк.

Закрытие воздушного пространства сравнимо с частичной блокадой, добавил сотрудник канцелярии Владимира Зеленского.

Ранее СМИ сообщили, что с 14 февраля самолетам могут запретить летать над Украиной из-за западных страховщиков, решивших снять гарантии на полеты в воздушном пространстве страны. Авиакомпаниям запрещено работать без страховки, так что полеты на Украину могут прекратиться.

Уже накануне о прекращении полетов на Украину из-за мнимой угрозы военного конфликта объявила нидерландская авиакомпания KLM. Перед этим МИД Нидерландов присвоил Украине красный уровень опасности поездок и рекомендовал не посещать страну на фоне истерии вокруг домыслов о планируемом «вторжении» России. Немецкий перевозчик Lufthansa сообщил в воскресенье, что тоже рассматривает возможность отказа от рейсов на Украину.

Сегодня СМИ сообщили, что самолет украинской авиакомпании SkyUp, выполнявший рейс с португальской Мадейры в Киев, высадил всех в Кишиневе и так и не долетел до Украины. Одна из пассажирок сообщила, что лизингодатель самолета отказался «рисковать» бортом.