СМИ узнали, что Запад полностью закроет воздушное пространство Украины

Действия западных страховых компаний с понедельника, 14 февраля, фактически закроют воздушное пространство Украины. Об этом сообщило издание «Страна.ua» со ссылкой на осведомленные источники.

«Британские страховые компании вводят воздушную блокаду Украины. Ни один самолет не вылетит и не взлетит из Украины примерно с середины дня понедельника», — рассказал собеседник издания, знакомый с ситуацией на страховом рынке.

Как пояснил источник, крупнейшие страховщики отправили всем мировым собственникам самолетов официальные сообщения, что через 48 часов перестанет действовать страховое покрытие Украины для любого воздушного судна.

О получении соответствующего уведомления порталу также сообщили владельцы частных самолетов. По их словам, в течение двух суток страховые гарантии на их борта будут отозваны, в связи с чем им следует до истечения этого срока покинуть Украину.

Источники пояснили, что проблемы начались еще в конце 2021 года. Тогда компании в Европе, предоставляющие украинскому перевозчику самолеты в лизинг, потребовали вывезти два борта с территории страны. Тогда еще не было понятно, с чем связано требование.

«С января такие прецеденты повторились уже по другим авиакомпаниям. Международные страховщики все настойчивее стали требовать, чтобы самолеты иностранных перевозчиков, которые у них обслуживались, не оставались на стоянку в Киеве. Решение о непокрытии рисков по полетам над Украиной зрело уже давно», — рассказал собеседник издания.

Еще больше решение о прекращении страхового покрытия для полетов над страной ускорили сообщения западных СМИ о грядущем «нападении» России на Украину.

По имеющимся данным, в ближайшее время с территории Украины могут вывезти почти все самолеты, так как большинство из них находится в лизинге.

Ранее сообщалось, что Украина полностью запретила въезд на свою территорию гражданам РФ. По данным издания «Страна.ua», исключения могут быть сделаны для тех, кто предоставит справку о смерти близких родственников. В настоящее время пограничники, отказывая во въезде в страну, ссылаются на приказ руководства, который поступил 12 февраля около 13:00 по местному времени.