Россиян перестанут пускать в Эстонию по шенгенской визе с 18 августа

Правительство Эстонии утвердило документы, согласно которым россиян с шенгенскими визами перестанут пускать на территорию прибалтийской республики с 18 августа. Об этом рассказал министр внутренних дел страны Лаури Ляэнеметс. Его слова процитировала «Комсомольская правда».

Ограничение касается россиян, у которых в загранпаспорте стоит эстонская виза. Ляэнеметс отметил, что у прибалтийской республики есть опасения насчет граждан РФ, которые прибудут в его страну транзитом.

«Беспокойство вызывает то, что в Эстонию могут въехать, ну, не знаю, 131 тысяча человек, получивших визы в других государствах Европы», — заявил он.

По его словам, этот вопрос станет серьезным вызовом для страны. Также Ляэнеметс рассказал, что закрыть границы внутри Шенгенского пространства достаточно трудно. Он отметил, что подобный шаг создаст проблемы для граждан Эстонии.

Ляэнеметс подчеркнул, что решение о закрытии Шенгенской зоны для граждан России стоит принимать вместе с другими странами — членами Европейского союза.