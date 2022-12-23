Мир 23 декабря 2022, 09:58 МИД Китая заявил, что США хотят сотрудничества и при этом наносят удар ножом МИД Китая: США говорят о сотрудничестве и при этом «наносят удар ножом» flickr

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Соединенным Штатам следует обратить внимание на вопросы, которые вызывают беспокойство у Китая. Важно, чтобы США отказались от политики сдерживания. Такое заявление сделал глава МИД КНР Ван И в телефонном разговоре с американским госсекретарем Энтони Блинкеном. Его слова опубликовали на сайте китайского внешнеполитического ведомства.

«США должны серьезно воспринимать законные опасения Китая, прекратить сдерживать и подавлять его развитие. США не могут одновременно стремиться к диалогу и заниматься сдерживанием, говорить о сотрудничестве и наносить удар ножом», — сказал Ван И.

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Блинкен в свою очередь сказал, что США все так же придерживаются принципа «одного Китая», при этом американская сторона не поддерживает независимость Тайваня. Госсекретарь отметил, что Штаты готовы обсуждать ключевые принципы отношений двух стран и сотрудничать в тех областях, которые выгодны и Китаю, и США.

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Также Блинкен и Ван И в ходе беседы подняли вопрос об украинском кризисе. Китайский дипломат подчеркнул, что КНР поддерживает урегулирование конфликта на Украине с помощью переговоров.