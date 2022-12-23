Мир 23 декабря 2022, 09:25 Китай всегда высказывался за мир на Украине — глава МИД КНР Глава МИД КНР Ван И заявил, что Китай всегда выступал за мир на Украине РИА «Новости»

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Китайская сторона всегда ратовала за урегулирование конфликта на Украине с помощью переговоров. Такое заявление сделал глава МИД КНР Ван И во время телефонной беседы с госсекретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на официальное заявление министерства иностранных дел Китая.

«Китай всегда ратовал за мир и выполнение целей Устава ООН. КНР выступает на стороне международного сообщества, способствуя миру и переговорам», — сказал он.

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По его словам, Китай и дальше намерен играть конструктивную роль при урегулировании кризиса на Украине. Блинкен заявил об озабоченности США в связи с российской спецоперацией и из-за угроз, которые она несет для мировой безопасности, а также экономической стабильности.

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Ранее координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Соединенных Штатов Джон Кирби обвинил Россию в том, что она якобы не готова начать переговоры с украинской стороной.