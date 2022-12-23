23 декабря 2022, 09:25
Китай всегда высказывался за мир на Украине — глава МИД КНР
Глава МИД КНР Ван И заявил, что Китай всегда выступал за мир на Украине
Китайская сторона всегда ратовала за урегулирование конфликта на Украине с помощью переговоров. Такое заявление сделал глава МИД КНР Ван И во время телефонной беседы с госсекретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на официальное заявление министерства иностранных дел Китая.
«Китай всегда ратовал за мир и выполнение целей Устава ООН. КНР выступает на стороне международного сообщества, способствуя миру и переговорам», — сказал он.
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По его словам, Китай и дальше намерен играть конструктивную роль при урегулировании кризиса на Украине. Блинкен заявил об озабоченности США в связи с российской спецоперацией и из-за угроз, которые она несет для мировой безопасности, а также экономической стабильности.
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Ранее координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Соединенных Штатов Джон Кирби обвинил Россию в том, что она якобы не готова начать переговоры с украинской стороной.
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