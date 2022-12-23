23 декабря 2022, 09:46
Госсекретарь США заявил о продолжении политики «одного Китая»
Госсекретарь Блинкен заверил главу МИД КНР, что США не поддержат независимость Тайваня
Американские власти не поддерживают независимость Тайваня, потому что придерживаются принципа «одного Китая». Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен во время телефонного разговора с главой МИД КНР Ван И, сообщили на сайте внешнеполитического ведомства страны.
«Американская сторона продолжает придерживаться принципа „одного Китая“ и не поддерживает независимость Тайваня», — отметил Энтони Блинкен.
Реклама
По его словам, власти Вашингтона готовы к обсуждению принципов двусторонних отношений между США и КНР, сотрудничество возможно в разных областях, с учетом интереса обеих сторон.
Реклама
Также Блинкен и Ван И обсудили спецоперацию России на Украине. Госсекретарь США обратил внимание на угрозы для экономической стабильности и безопасности мира, которые таит конфликт. Глава МИД КНР заявил, что пекинские власти всегда выступали за мир на Украине.
США
Китай
Тайвань
Реклама
Реклама