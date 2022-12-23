Мир 23 декабря 2022, 09:46 Госсекретарь США заявил о продолжении политики «одного Китая» Госсекретарь Блинкен заверил главу МИД КНР, что США не поддержат независимость Тайваня РИА «Новости»

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Американские власти не поддерживают независимость Тайваня, потому что придерживаются принципа «одного Китая». Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен во время телефонного разговора с главой МИД КНР Ван И, сообщили на сайте внешнеполитического ведомства страны.

«Американская сторона продолжает придерживаться принципа „одного Китая“ и не поддерживает независимость Тайваня», — отметил Энтони Блинкен.

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По его словам, власти Вашингтона готовы к обсуждению принципов двусторонних отношений между США и КНР, сотрудничество возможно в разных областях, с учетом интереса обеих сторон.

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Также Блинкен и Ван И обсудили спецоперацию России на Украине. Госсекретарь США обратил внимание на угрозы для экономической стабильности и безопасности мира, которые таит конфликт. Глава МИД КНР заявил, что пекинские власти всегда выступали за мир на Украине.