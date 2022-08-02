МИД Китая назвал визит Пелоси на Тайвань игрой с огнем

Визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси нарушает положения всех американо-китайских соглашений и расценивается как попытка вмешательства во внутренние дела страны. Как сообщило РИА «Новости», об этом говорится в официальном заявлении МИД Китая.

Ведомство заявило, что выражает решительный протест в связи с визитом на Тайвань американского политика.

«Эта поездка нарушает принцип одного Китая и положения трех китайско-американских коммюнике», — говорится в сообщении.

МИД Китая в своем прямом обращении к США потребовал перестать использовать Тайвань для вмешательства во внутренние дела страны. По мнению дипломатов, это очередная попытка Вашингтона сдержать Пекин, которая напоминает игру с огнем.

Ведомство подчеркнуло, что власти Китая примут все меры для защиты суверенитета и территориальной целостности. Ответственными за последствия станут США и Тайвань.

Спецборт Военно-воздушных сил США с Нэнси Пелоси приземлился на авиабазе Тайваня во вторник, 2 августа. С американским политиком встретились представители местных властей.