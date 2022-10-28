МИД Южной Кореи заявил, что ограничится гуманитарной помощью Украине | 360°

28 октября 2022, 11:32
МИД Южной Кореи заявил, что ограничится гуманитарной помощью Украине
МИД Южной Кореи: правительство будет оказывать гуманитарную помощь гражданам Украины
Южная Корея будет поставлять на Украину гуманитарную помощь, но не летальное вооружение. Об этом заявили в МИД страны, сообщило РИА «Новости».
«Наше правительство оказывает гуманитарную помощь гражданам Украины в рамках сотрудничества с международным сообществом», — сказано в заявлении.
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Во внешнеполитическом ведомстве обратили внимание, что Южная Корея не меняла своей позиции по отношению к Украине, поставок летального оружия не было.
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На пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» президент России Владимир Путин заявил, что ему стало известно о планах Южной Кореи поставлять оружие на Украину через Польшу. Глава государства поинтересовался, как бы отнеслись власти страны к возобновлению сотрудничества РФ с Северной Кореей по данному направлению.
Ранее Южная Корея решила создать вертолеты-дроны военного назначения. Северная Корея запустила баллистические ракеты в сторону Японского моря.
Россия
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