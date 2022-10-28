Северная Корея запустила баллистические ракеты в сторону Японского моря | 360°

Мир 28 октября 2022, 07:49 Северная Корея запустила баллистические ракеты в сторону Японского моря Yonhap: КНДР запустила две баллистические ракеты малой дальности в сторону Японского моря РИА "Новости"

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Северокорейские военные совершили запуск двух баллистических ракет малой дальности из провинции Канвондо. Об этом написало агентство Yonhap.

По его сведениям, запуски прошли в районе уезда Тхончхон в период с 11:59 до 12:18 по местному времени (с 05:59 до 06:18 по московскому времени).

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Комитет начальников штабов Республики Корея сообщил ранее о том, что военные КНДР запустили одну баллистическую ракету в сторону Японского моря.

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Военнослужащие Южной Кореи не назвали пока тип ракеты и не раскрыли другие детали пуска, например, высоту, дальность и скорость полета. Эта информация сейчас анализируется.

Агентство отметило, что запуск прошел в последний день южнокорейских учений «Хогук», стартовавших 17 октября. ВМС и Корпус морской пехоты Республики Корея в прошедшую среду провели масштабные учения по высадке морского десанта в районе города Пхохан на берегу Японского моря. ВМС Южной Кореи 24 октября начали масштабные маневры, в них приняли участие 20 кораблей, они прошли в Желтом море. Об этом сообщил ТАСС.

Северокорейские СМИ подверглись эту тренировку критике. КНДР в середине октября произвела запуск баллистической ракеты малой дальности.