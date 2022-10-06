Южная Корея решила создать вертолеты-дроны военного назначения | 360°

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Южная Корея решила создать вертолеты-дроны военного назначения

Yonhap: Южная Корея создаст боевые вертолеты-дроны

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Южная Корея создаст вертолеты-дроны военного назначения. Об этом сообщило агентство Yonhap.

В результате соглашение о сотрудничестве Korean Air и Airbus Helicopters для южнокорейских вооруженных сил разработают вертолеты двух видов: разведывательный вертолет-дрон и палубный беспилотник. Они будут наблюдать за островами в Желтом море у границ с Северной Кореей.

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Благодаря, в том числе, этой сделке, Korean Air стремится выйти на мировой рынок беспилотных вертолетов. Национальный авиаперевозчик поставляет запчасти для самолетов Airbus с 1987 года.

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Ранее Совет нацбезопасности Южной Кореи решительно осудил ракетные испытания КНДР, поскольку они являются серьезным вызовом международному сообществу. Северная Корея 6 октября в 24-й раз осуществила пуски ракет. Там полагают, что сотрудничество Южной Кореи и США усиливают напряженность в регионе. Северокорейские власти проводят ракетные испытания из-за совместных учений двух государств.

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