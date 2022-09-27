МИД Ирана осудил поставки оружия на Украину | 360°

Мир 27 сентября 2022, 08:28 Поделиться Telegram

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Viber МИД Ирана осудил поставки оружия на Украину Глава МИД Ирана Абдоллахиан заявил о нейтральной позиции по конфликту на Украине РИА «Новости»

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Иран придерживается нейтральной позиции в отношении конфликта на Украине и осуждает военную помощь любой из сторон. Об этом в интервью сайту Al-Monitor сказал министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан.

«У нас есть соглашение о военном сотрудничестве с Россией. Но мы не поддерживаем ни одну из сторон в украинском конфликте, что привело бы к его продолжению. <…> Мы считаем неправильным, чтобы какая-либо сторона отправляла оружие Украине или России», — сказал министр.

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Иран выступил против любых столкновений, будь то Украина, Палестина или Йемен. По словам министра, страна участвовала в попытках добиться мирного урегулирования конфликта и продолжит настаивать на дипломатическом решении.

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Аналогичное заявление ранее сделал официальный представитель МИД Ирана Канани Чафи. Он предупредил, что страна не станет участвовать ни в одной инициативе, которая привела бы к обострению конфликта. Президент республики Ибрахим Раиси предложил России помощь в дипломатическом решении проблемы.

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