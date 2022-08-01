МИД Ирана заявил о нейтралитете в отношении конфликта на Украине

Иранские власти не поддерживают ни одну из сторон в конфликте на Украине. Иран не намерен участвовать в инициативах, которые обостряют обстановку. Такое заявление сделал официальный представитель МИД страны Канани Чафи.

«Иран не поддерживает и не будет поддерживать ни одну из сторон против другой. Мы не будем принимать участия ни в одной инициативе, которая обостряет военные действия [на Украине]», — сказал он. Его процитировал ТАСС.

Также Чафи высказался по вопросу ядерной сделки. По его словам, участники переговорного процесса в скором времени смогут договориться о проведении нового раунда встреч. Он подчеркнул, что решение «зависит от воли противоположной стороны, в частности США».

Непрямые переговоры между Ираном и Штатами по восстановлению ядерной сделки прошли в июне в Катаре. Их координатор, политический директор внешнеполитической службы ЕС Энрике Мора, сообщил, что стороны не смогли достигнуть результатов, на которые надеялись.